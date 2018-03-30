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Ямальские водители надеются на фальшивки
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Ямальские водители надеются на фальшивки 

Красный Север 12 часов назад
Фото: Красный Север
Подделывают не только права. С начала года в регионе попались с поличным несколько автомобилистов ездивших с фальшивыми полисами ОСАГО, сообщили в УГИБДД УМВД России по ЯНАО.
— К сожалению, некоторые владельцы автомобилей не выполняют обязанности, связанной со страхованием автогражданской ответственности. Возможно, кто-то чрезмерно уверен в своих водительских навыках или считает, что страхование слишком дорого. При этом страховка зависит от класса автомобиля, года выпуска, количества лиц, допущенных к управлению, стажа за рулем — соответственно, документ будет стоить дороже как раз при более высоком риске. Штраф за его отсутствие гораздо меньше, — комментирует инспектор по особым поручениям управления ГИБДД Максим Собянин.
Но, напоминает собеседник, проверка наличия и действительности полиса автострахования — стандартная процедура при любом контакте с сотрудниками автоинспекции. Если страховка оформлялась в электронном виде, полис всё равно необходимо распечатать и возить с собой, а инспектор сможет проверить его по единой базе.
Даже за езду с нарушением условий страхования (к примеру, передачу управления авто не внесенному в полис гражданину), не говоря уже про отсутствие страховки, предусмотрена ответственность по статье 12.37 КоАП — штрафы составят 500 и 800 рублей соответственно. А подделка документов гарантирует уже возбуждение уголовного дела по статье 327 УК РФ и наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
— Важно понимать, что автолюбители страхуют не автомобиль, а собственную ответственность в случае ДТП. При столкновении с чужим транспортным средством в случае наличия действительного полиса ущерб возместит страховая компания. Если документ окажется поддельным, то платить гражданину придется самому, и это не считая других последствий, — резюмирует автоинспектор.
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