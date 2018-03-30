Глыба льда рухнула на женщину на Петроградской стороне 

В Петербурге произошел еще один случай падения наледи на человека, сообщают «Невские новости».
На этот раз пострадала женщина. Глыба льда рухнула на нее 30 марта с крыши дома №98 по Большому проспекту Петроградской стороны. Петербурженка шла мимо здания, когда большой кусок льда сорвался с кровли и упал прямо ей на голову.
Женщина выжила, но получила травмы и была доставлена в больницу. Информация о состоянии здоровья пострадавшей уточнятся.
Напомним, ранее губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко пригрозил, что со следующего года чиновники будут лишаться своих мест из-за падения сосулек на людей.