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В Перми в Разгуляе трамвай сошёл с рельсов
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В Перми в Разгуляе трамвай сошёл с рельсов 

АиФ Пермь 12 часов назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми трамвай сошёл с рельсов, из-за чего встали трамваи в направлении из центра в Мотовилихинский район. Факт происшествия подтвердили в администрации города.
«Сегодня в 13:18 на остановке «Разгуляй» произошел сход вагона, следующего по маршруту №11. При этом никто не пострадал. На место оперативно выехала аварийная служба предприятия. Движение в сторону остановки «ЦУМ» было временно остановлено. Пассажиры могли воспользоваться правом бесплатной пересадки на остановке «улица Максима Горького, через которую перенаправлялись вагоны. В 14:41 движение восстановили. Технические службы „Пермгорэлектротранса“ выяснят причины схода вагона»», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» пресс-секретарь городского департамента дорог и транспорта Анна Орлова.
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