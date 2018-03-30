В Перми в Разгуляе трамвай сошёл с рельсов 

В Перми трамвай сошёл с рельсов, из-за чего встали трамваи в направлении из центра в Мотовилихинский район. Факт происшествия подтвердили в администрации города.
«Сегодня в 13:18 на остановке «Разгуляй» произошел сход вагона, следующего по маршруту №11. При этом никто не пострадал. На место оперативно выехала аварийная служба предприятия. Движение в сторону остановки «ЦУМ» было временно остановлено. Пассажиры могли воспользоваться правом бесплатной пересадки на остановке «улица Максима Горького, через которую перенаправлялись вагоны. В 14:41 движение восстановили. Технические службы „Пермгорэлектротранса“ выяснят причины схода вагона»», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» пресс-секретарь городского департамента дорог и транспорта Анна Орлова.