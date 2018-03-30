Житель Кубани предстанет перед судом по обвинению в убийстве трех человек

КРАСНОДАР, 30 мар — РИА Новости . Житель Кубани предстанет перед судом по обвинению в убийстве трех человек и покушении на убийство ещё пяти при помощи автомата, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что 28-летний житель Кавказского района обвиняется по статьям «Убийство двух человек, совершенное общеопасным способом», «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенных общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия».

По данным ведомства, 29 марта 2017 года у обвиняемого в станице Казанской на улице произошел конфликт с одним из мужчин по поводу небезопасной, по его мнению, манеры вождения автомобиля. На следующий день обвиняемый приехал в бильярдный клуб для урегулирования инцидента. Там у обвиняемого и группы людей возник конфликт, в ходе которого он получил телесные повреждения.

"Покинув бильярдную, обвиняемый сел в припаркованный рядом автомобиль, в котором его ожидали два его друга, и взял автомат. Желая отомстить за свое избиение, мужчина произвел из открытого окна двигавшейся мимо бильярдной машины не менее 20 выстрелов в группу мужчин, находящихся у входа, дважды проезжая мимо них. В результате 21-летний молодой человек был убит, 34 и 19-летний потерпевшие позже скончались в больнице. Кроме того, пяти мужчинам в ходе стрельбы также были причинены телесные повреждения, их смерть не наступила, поскольку они смогли своевременно укрыться от выстрелов", — говорится в сообщении.

После утверждения обвинительного заключения прокурор региона направил уголовное дело в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу, добавили в СК.

Как уточнили в прокуратуре края, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы от одного до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.

В СУСК также отметили, что в отношении водителя автомобиля, из которого обвиняемый производил выстрелы и который оказал ему помощь в совершении преступлений, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, он объявлен в розыск.