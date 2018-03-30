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Таксист изнасиловал заблудившуюся школьницу
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Таксист изнасиловал заблудившуюся школьницу 

Уралинформбюро 12 часов назад
Фото: Уралинформбюро
А после подвез до дома.
В Чолпон-Ате (Кыргызстан) по подозрению в изнасиловании школьницы задержан 53-летний таксист. Мужчина признался в содеянном, передает "Уралинформбюро".
В милицию обратилась мать пострадавшей 12-летней девочки. По ее словам, подросток заблудилась неподалеку от этнокомплекса «Рух-Ордо» и наткнулась на стоящее такси. Она попросила водителя пустить ее погреться в салоне. Злоумышленник посадил девочку в машину, покормил школьницу, а затем изнасиловал.
После он отвез пострадавшую домой, сообщает Sputnik.
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