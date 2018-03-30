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Жители Подмосковья смогут отслеживать машины скорой помощи в режиме онлайн
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Жители Подмосковья смогут отслеживать машины скорой помощи в режиме онлайн 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Услугу отслеживания карет скорой помощи презентовал глава регионального Минздрава.
Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков анонсировал услугу отслеживания машины скорой помощи в режиме онлайн. Об этом сообщил канал «360».
"Для жителей Подмосковья на портале госуслуг работает «Скорая помощь онлайн», позволяющая после вызова службы СМП отслеживать машины скорой помощи в режиме реального времени", — сообщил Дмитрий Марков.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на региональный портал государственных услуг, выбрать нужный пункт, а также указать номер телефона, который был назван диспетчеру. После этого на портале отразятся сведения о местоположении машины скорой помощи.
Как заявил Дмитрий Марков, нововведение позволяет жителям области контролировать маршрут движения скорой помощи.
"Благодаря этому пациент и его близкие могут не переживать о том, что машина скорой задержится в пути", — рассказал министр.
Услуга отслеживания скорой помощи была введена еще в феврале 2017 года, однако в рамках развития информационной системы. Проект реализуется за счет регионального бюджета.
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