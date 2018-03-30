Страховщики больше не смогут требовать справки о ДТП

Страховщики больше не имеют права требовать справки о ДТП

В России вступили в силу новые правила о страховании ТС, которые были утверждены ЦБ . Отныне клиент страховой компании не обязан прилагать к заявлению справку о ДТП, которую выдают в ГИБДД

Сотрудники ГАИ перестали выдавать участникам ДТП справки о происшествии ещё с осени прошлого года. Однако, из-за того, что в закон ещё не были внесены поправки, страховщики нередко отказывали своим клиентам в выплате денег, ввиду отсутствия этого документа. Сами представители страховых компаний отмечали, что им необходима эта справка для того, чтобы факт ДТП был действительно подтверждённым, а не сфальсифицированным мошенниками.

В некоторых регионах представители ГИБДД выдавали участникам аварий так называемые приложения к протоколам. Однако и этому страховщики не обрадовались, так как в таких документах не было информации о результатах медицинского освидетельствования и прочих подробностей.

Представители РСА и вовсе считают, что страховщики часто не получают полную информацию о ДТП и не могут реально оценивать страховой случай. Поэтому необходимо в кратчайшие сроки организовать электронную систему, в которой будут находиться все сведения о конкретном ДТП.