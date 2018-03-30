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Ученики Зеленоградских школ написали письма водителям
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Ученики Зеленоградских школ написали письма водителям 

Управа района Крюково 11 часов назад
В период проведения профилактического рейда «ГИБДД в защиту детей!», а также в преддверии весенних каникул сотрудники ОР ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве вместе с учениками школы № 1739 г. Зеленограда провели акцию «Письмо водителю».
В этот день проезжающий по Панфиловскому проспекту Зеленограда автотранспорт останавливали сотрудники ГИБДД. Поводом для остановки стала не обычная проверка документов, а передача очень важного письма, написанного школьниками. В своих письмах ребята искренне, по-детски, просили водителей соблюдать Правила дорожного движения, не игнорировать дорожные знаки и сигналы светофоров, быть внимательными на дороге, особенно проезжая мимо остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, парков, скверов и детских площадок.
Никто не остался равнодушным от данного мероприятия. Водители с улыбкой брали письма. Многие из них были под впечатлением, открывали и читали письма сразу на месте, а кто-то обещал их прочитать позже и прислушаться к написанному.
Надеемся, что детские обращения смогут достучаться до сознания водителей, и каждый, получивший такое письмо, задумается о том, что всех нас ждут дома!
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