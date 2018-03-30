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Финальная сцена: оперный певец, обстрелявший скорую в Челябинске, оплатил ремонт машины
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Финальная сцена: оперный певец, обстрелявший скорую в Челябинске, оплатил ремонт машины 

74.ru 11 часов назад
Фото: 74.ru
Сегодня вечером в первый рейс после ремонта выйдет машина скорой, которую в ночь на 23 марта обстреляли во дворе на улице Набережной. Замену разбитого люка оплатил задержанный за хулиганство челябинец. Об этом 74.ru сообщила пресс-секретарь горздрава Ирина Пономарёва.
— Машина отремонтирована. Сегодня в вечернюю смену она выходит на линию, возвращается на подстанцию Калининского района, — уточнила Ирина Пономарёва. — Ремонт оплатил виновник, замена люка обошлась в 17,5 тысячи рублей.
В городском управлении МВД отметили, что оплата ремонта не освобождает фигуранта дела от уголовной ответственности.
— Это лишь может стать смягчающим обстоятельством для суда, — отметили в полиции.
Выстрелом в скорой разбило стеклянный люк  Кроме того, как стало известно 74.ru, 19-летнего певца уволили из оперного театра.
— Молодой человек является студентом третьего курса ЮУрГИИ, он должен был у нас проходить стажировку с января по июнь, больше он у нас не стажируется и не работает, — сообщили в пресс-службе театра.
Машину скорой обстреляли из пневматического оружия ночью 23 марта у дома №9в на улице Набережной, когда врачи приехали на вызов к пациенту. Инцидент произошел, когда бригада садилась в автомобиль. От повреждений стекло автомобильного люка треснуло, и осколки посыпались в салон. По счастливой случайности никто не пострадал. Фельдшер в подробностях рассказал 74.ru, как с коллегами попал под обстрел.
Весь салон был в осколках
Вечером этого же дня полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК о хулиганстве. Новую машину скорой из-за огромной дыры в потолке сняли с линии. 24 марта подозреваемого задержали, им оказался 19-летний житель Ленинского района и, как стало известно позже, будущий артист. За день до инцидента молодой человек купил пневматическое оружие и решил опробовать его на стоявшем во дворе автомобиле. С него взяли подписку о невыезде.
Стрелку по скорой грозит до 5 лет  Это седьмое нападение на бригаду скорой помощи в Челябинске с начала года. Ежегодно таких нападений происходит порядка 60–70. В прошлом году восемь сотрудников службы получили реальные травмы, в этом году пострадавших уже четверо.
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