Финальная сцена: оперный певец, обстрелявший скорую в Челябинске, оплатил ремонт машины

Сегодня вечером в первый рейс после ремонта выйдет машина скорой, которую в ночь на 23 марта обстреляли во дворе на улице Набережной. Замену разбитого люка оплатил задержанный за хулиганство челябинец. Об этом 74.ru сообщила пресс-секретарь горздрава Ирина Пономарёва.

— Машина отремонтирована. Сегодня в вечернюю смену она выходит на линию, возвращается на подстанцию Калининского района, — уточнила Ирина Пономарёва . — Ремонт оплатил виновник, замена люка обошлась в 17,5 тысячи рублей.

В городском управлении МВД отметили, что оплата ремонта не освобождает фигуранта дела от уголовной ответственности.

— Это лишь может стать смягчающим обстоятельством для суда, — отметили в полиции.

Выстрелом в скорой разбило стеклянный люк Кроме того, как стало известно 74.ru, 19-летнего певца уволили из оперного театра.

— Молодой человек является студентом третьего курса ЮУрГИИ, он должен был у нас проходить стажировку с января по июнь, больше он у нас не стажируется и не работает, — сообщили в пресс-службе театра.

Машину скорой обстреляли из пневматического оружия ночью 23 марта у дома №9в на улице Набережной, когда врачи приехали на вызов к пациенту. Инцидент произошел, когда бригада садилась в автомобиль. От повреждений стекло автомобильного люка треснуло, и осколки посыпались в салон. По счастливой случайности никто не пострадал. Фельдшер в подробностях рассказал 74.ru, как с коллегами попал под обстрел.

Весь салон был в осколках

Вечером этого же дня полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК о хулиганстве. Новую машину скорой из-за огромной дыры в потолке сняли с линии. 24 марта подозреваемого задержали, им оказался 19-летний житель Ленинского района и, как стало известно позже, будущий артист. За день до инцидента молодой человек купил пневматическое оружие и решил опробовать его на стоявшем во дворе автомобиле. С него взяли подписку о невыезде.

Стрелку по скорой грозит до 5 лет Это седьмое нападение на бригаду скорой помощи в Челябинске с начала года. Ежегодно таких нападений происходит порядка 60–70. В прошлом году восемь сотрудников службы получили реальные травмы, в этом году пострадавших уже четверо.