Женщина получила травму головы в ДТП под Новосибирском

Вечером 30 марта на выезде из села Новолуговое в Новосибирском районе области столкнулись « Тойота », Lifan X60 и ВАЗ-2114.

ДТП произошло около 18:50 недалеко от остановки «Андреева».

«В начале моста из села Новоголуговое девушка на «Тойоте» двигалась в сторону улицы Эйхе. Потеряла управление и выехала на полосу встречного движения, совершила столкновение с Lifan X60. От удара «Лифан» развернуло и ударило в ВАЗ-2114», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас».

По информации аваркомов, в столкновении пострадала пассажирка автомобиля Lifan — у неё ушиб и рассечение головы. Сейчас участники аварии ждут сотрудников ГИБДД . На месте работают врачи скорой помощи.