В Петербурге водитель превратил свою иномарку в пепельницу на колесах 

В Северной столице водитель иномарки превратил свой автомобиль в пепельницу на колесах, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Фотографию необычной машины выложили в социальную сеть 30 марта.
На фото запечатлен салон Renault Logan, заваленный пачками из-под сигарет и окурками.
По словам местных жителей, автомобиль принадлежит пожилому мужчине, которого не заботит состояние его машины. Соседи пенсионера переживают, что иномарка может вспыхнуть в любой момент, и от огня пострадают другие авто.
Некоторые же пользователи соцсетей похвалили водителя за то, что он не выбрасывает окурки на улицу. «Что значит, воспитанный и культурный человек. Лучше по уши в бычках, но в окно не брошу», — пишут блогеры.