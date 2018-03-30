В Петербурге водитель превратил свою иномарку в пепельницу на колесах

В Северной столице водитель иномарки превратил свой автомобиль в пепельницу на колесах, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Фотографию необычной машины выложили в социальную сеть 30 марта.

На фото запечатлен салон Renault Logan , заваленный пачками из-под сигарет и окурками.

По словам местных жителей, автомобиль принадлежит пожилому мужчине, которого не заботит состояние его машины. Соседи пенсионера переживают, что иномарка может вспыхнуть в любой момент, и от огня пострадают другие авто.

Некоторые же пользователи соцсетей похвалили водителя за то, что он не выбрасывает окурки на улицу. «Что значит, воспитанный и культурный человек. Лучше по уши в бычках, но в окно не брошу», — пишут блогеры.