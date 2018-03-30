Водителю Mercedes огласили приговор за смертельную аварию со скорой под Магнитогорском

Суд 30 марта огласил приговор 47-летнему водителю Mercedes-Benz Петру Николаеву , который летом прошлого года спровоцировал смертельное ДТП со скорой на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Его признали виновным в нарушении при обгоне правил дорожного движения и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. После освобождения он ещё три года не сможет садиться за руль. Об этом 74.ru сообщила помощник председателя Нагайбакского районного суда Елена Батраева.

— Суд установил, что 25 июня 2017 года Николаев за рулём Mercedes-Benz на скорости более 150 км/ч начал обгон ехавшего впереди медицинского УАЗа , не убедившись в безопасности манёвра, — рассказала Елена Батраева. — Увидев встречную машину, он начал перестраиваться обратно, не успел сбросить скорость и ударил сзади машину врачей.

Скорая вылетела в кювет, перевернулась и развалилась на части. Виновник скрылся с места аварии. Позже полицейские задержали его в одной из магнитогорских больниц, куда он обратился с переломом голени.

У фельдшера скорой после аварии диагностировали переломы ключицы и рёбер, которые квалифицировали как средней тяжести вред здоровью. Водитель медицинского автомобиля от острой кровопотери в результате полученных травм скончался в больнице.

Скорую разметало по обочине

— Подсудимый вину признал полностью, — уточнила Елена Батраева. — При назначении наказания суд учёл совершение им преступления по неосторожности, раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, частичное возмещение причиненного материального ущерба, отягчающие обстоятельства отсутствуют. С Николаева в пользу потерпевшей взысканы материальный ущерб и компенсация морального вреда.

Родственники погибшего заявляли гражданский иск на общую сумму более пяти миллионов рублей. Для его обеспечения был наложен арест на имущество подсудимого: автомобили САЗ-3502, KIA Sorento , земельный участок, дом в посёлке Остроленский на общую сумму три миллиона рублей.

Аварии с участием скорой помощи в Челябинской области не редкость. В середине марта Кизильский райсуд приговорил к двум годам колонии-поселения 26-летнего водителя бензовоза, учинившего смертельное ДТП с машиной скорой помощи под Магнитогорском в мае прошлого года. 54-летний водитель скорой помощи скончался на месте ДТП, 63-летняя фельдшер и 51-летний пациент получили травмы. В больницу доставили и водителя бензовоза.11 апреля 2017 года в областном центре на пересечении улиц Автодорожной и Мастеровой в столкновении сошлись УАЗ и медицинский транспорт. Ранен в итоге был водитель скорой. В конце февраля того же года на перекрестке улиц Яблочкина и Омской автомобиль Ford Focus не пропустил движущуюся по главной дороге карету скорой помощи. Ещё одно ДТП произошло на улице Гагарина, возле «Алмаза». В обоих случаях обошлось без пострадавших.