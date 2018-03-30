На «проклятом» повороте на Малышева опять случилась авария 

РИА «ФедералПресс»: последние новости

Во Владимире вспыхнул автобус с журналистами, ехавшими на проверку ТЦ

СМИ: в Забайкалье на стоянке большегрузов обнаружен труп

Более 750 человек эвакуировали из кафе в Нижнем из-за сгоревшей фритюрницы