На «проклятом» повороте на Малышева опять случилась авария 

В Екатеринбурге снова произошла авария на «любимом» у многих водителей левом повороте на Малышева, 28 Белая «Нива» делая левый поворот в сторону 8 Марта, по касательной задела черный «Форд», который двигался в попутном направлении.
В результате аварии помяло бампер у отечественного автомобиля, разбилась левая задняя фара у иномарки. Сейчас водители пострадавших автомобилей ожидают прибытия ГИБДД. Никто не пострадал, сообщают очевидцы.
Данный поворот екатеринбуржцы не любят и называют «проклятым», так как там постоянно происходят аварии. Так осенью в кафе на Малышева врезался Мерседес, который сильно напугал пенсионерку.