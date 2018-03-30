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На «проклятом» повороте на Малышева опять случилась авария
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На «проклятом» повороте на Малышева опять случилась авария 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Екатеринбурге снова произошла авария на «любимом» у многих водителей левом повороте на Малышева, 28 Белая «Нива» делая левый поворот в сторону 8 Марта, по касательной задела черный «Форд», который двигался в попутном направлении.
В результате аварии помяло бампер у отечественного автомобиля, разбилась левая задняя фара у иномарки. Сейчас водители пострадавших автомобилей ожидают прибытия ГИБДД. Никто не пострадал, сообщают очевидцы.
Данный поворот екатеринбуржцы не любят и называют «проклятым», так как там постоянно происходят аварии. Так осенью в кафе на Малышева врезался Мерседес, который сильно напугал пенсионерку.
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