В Центральном округе города Москвы школьники приняли участие в акции «Шагающий автобус»

В преддверии весенних каникул инспектор 3 батальона ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве с учениками ГБОУ СОШ № 627 совершил пешую экскурсию под лозунгом — «Шагающий автобус» по маршруту «Дом-школа-дом».

Инспектор провел ознакомительное занятие для привития навыков безопасного поведения в транспортной среде с учениками образовательного учреждения, настоятельно рекомендовали им, передвигаться исключительно по безопасному маршруту, который убережет их жизнь от несчастных случаев на дороге, напомнили о правилах перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, на каждом переходе детям разъяснили правильность перехода дороги, при приближении к «дорожным ловушкам» детально разбирали ситуацию и советовали, как их преодолеть, вспомнили значение дорожных знаков, особое внимание дорожные инспекторы обратили на светоотражающие элементы на одежде ребят, обязательные при нахождении вблизи автомобильной дороги в темное время суток. А юные участники дорожного движения в свою очередь с помощью плакатов «Пристегнись, Россия!» призывали водителей обязательно использовать в своем автомобиле ремень безопасности и специальные детские удерживающие устройства.