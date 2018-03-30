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Водитель автомобиля Skoda пострадал в ДТП на севере Москвы
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Водитель автомобиля Skoda пострадал в ДТП на севере Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Авария с участием двух автомобилей произошла в Хорошевском районе столицы. В результате пострадал один человек, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по городу.
«В 14:41 а ул. 4-я Магистральная рядом с д. 7, стр. 1 произошло столкновение двух иномарок — Skoda и Seat. В результате аварии, по предварительным данным, пострадал один человек», — рассказали в ведомстве.
Водителя Skoda доставили нарядом «скорой помощи» в медучреждение. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства аварии, добавила представитель ГИБДД.
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