Водитель автомобиля Skoda пострадал в ДТП на севере Москвы

«В 14:41 а ул. 4-я Магистральная рядом с д. 7, стр. 1 произошло столкновение двух иномарок — Skoda Seat . В результате аварии, по предварительным данным, пострадал один человек», — рассказали в ведомстве.

Водителя Skoda доставили нарядом «скорой помощи» в медучреждение. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства аварии, добавила представитель ГИБДД.