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В серьезном ДТП на Дальневосточном проспекте пострадали женщина и ребенок
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В серьезном ДТП на Дальневосточном проспекте пострадали женщина и ребенок 

АиФ Санкт-Петербург 10 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Женщина и ребенок пострадали в серьезной аварии в Веселом Поселке, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Инцидент произошел днем 30 марта на Дальневосточном проспекте.
По словам очевидцев, женщина за рулем иномарки Subaru поворачивала налево с Дальневосточного проспекта на улицу Дыбенко, но при этом не пропустила встречный поток и въехала в автомобиль Ford Explorer, в салоне которого находился ребенок — девочка.
В результате столкновения женщина-водитель и ребенок получили травмы. Автоледи доставили в больницу с сотрясением мозга. У девочки подозрение на сотрясение мозга и перелом.
По факту ДТП ведется проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства аварии.
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