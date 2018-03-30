В серьезном ДТП на Дальневосточном проспекте пострадали женщина и ребенок

Женщина и ребенок пострадали в серьезной аварии в Веселом Поселке, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Инцидент произошел днем 30 марта на Дальневосточном проспекте.

По словам очевидцев, женщина за рулем иномарки Subaru поворачивала налево с Дальневосточного проспекта на улицу Дыбенко, но при этом не пропустила встречный поток и въехала в автомобиль Ford Explorer , в салоне которого находился ребенок — девочка.

В результате столкновения женщина-водитель и ребенок получили травмы. Автоледи доставили в больницу с сотрясением мозга. У девочки подозрение на сотрясение мозга и перелом.