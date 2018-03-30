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Эвакуаторы АМПП помогли ликвидировать последствия 10 аварий с 26 по 29 марта
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Эвакуаторы АМПП помогли ликвидировать последствия 10 аварий с 26 по 29 марта 

Агентство «Москва» 11 часов назад
Эвакуаторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) помогли ликвидировать последствия 10 ДТП с 26 по 29 марта 2018 г., сообщили в пресс-службе учреждения.
«За период с 26 по 29 марта эвакуаторы ГКУ «АМПП» оказали содействие в ликвидации последствий 10 ДТП. В результате проделанной работы, силами ГКУ «АМПП» было перемещено 14 транспортных средств. Также техника АМПП переместила один неисправный автомобиль, который находился на проезжей части и создавал помехи движению транспорта», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что помимо обычных эвакуаторов АМПП имеет в своем распоряжении восемь тягачей, способных передвигать автобусы, фуры, автопоезда и другие крупногабаритные транспортные средства. ​
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