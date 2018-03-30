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Руководство Российской Федерации утвердило размеры индексации по утилизационному сбору
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Руководство Российской Федерации утвердило размеры индексации по утилизационному сбору 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
С 01.04.2018 года начинает действовать новая редакция тарифов по утилизационному сбору для легкового и грузового автотранспорта.
В постановлении кабинета министров обозначены обновления в тарификации сборов по утилизации. Наиболее пострадали автомобили, объем двигателей которых до 2-ух литров. Такие ТС по новому будут облагаться налогом до 84000 рублей (+90%).
Машины с моторами до одного литра по утильсбору обойдутся в 33000 рублей (+16,2%). Автомобили с мотором до трех литров — в 126000 рублей (+49,3%).
Новые налоги на электромобили вырастут в среднем на 15%.
А вот кого не коснется нововведение, так это автомобили, моторы которых более трех литров. Тут как бы все понятно: зачем оббирать тех, кто потратился на такую дорогущую машину.
Также с указанной выше даты повысится топливный акциз на 50 копеек. В текущем году это будет уже второе повышение. Первое было введено с 01.01.2018 года.
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