В Перми ищут очевидцев ДТП, в котором автомобиль такси сбил пенсионерку

Виновника ДТП ищут в Перми больше месяца. 19 февраля на улице Юрша автомобиль такси сбил пожилую женщину, которая шла по тротуару. Водитель с места аварии скрылся. Родные женщины обеспокоены, что виновного так долго не могут найти.

«Около 12 часов дня я шла по тротуару возле дома 34 по улице Юрша, — вспоминает пострадавшая женщина. — Рядом всегда стоят машины такси. Я даже не поняла, как всё случилось. Очнулась уже под багажным отделением автомобиля. Таксист сдавал задним ходом. После этого я закричала, он перестал двигаться назад, но резко вывернул и быстро уехал с места».

К лежавшей женщине поспешил на помощь прохожий. Он помог ей подняться и сказал, что успел запомнить номер машины: 333.

«Он и буквы называл. Я их потом сотрудникам полиции диктовала. А сама сейчас уже забыла», — сетует женщина. Она в тот момент не стала вызывать скорую помощь, а пошла домой.

Когда первый шок стал проходить, у женщины случилась истерика. Успокоившись, она позвонила в полицию и рассказала, что произошло. К ней приехали сотрудники ГИБДД и записали все показания.

А ночью женщину стали мучать боли в спине. Утром она вызвала такси и поехала в травмпункт.

«Сделали рентген. Сказали, что переломов нет, только ушибы. Выписали мази и отпустили меня домой», — говорит женщина.

Их полиции пострадавшей пришло уже несколько писем. Но во всех сообщается, что водитель пока так и не установлен.

Родные пострадавшей просят откликнуться свидетелей. Если вам что-то известном о случившемся, просьба позвонить в полицию.