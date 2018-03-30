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В Перми ищут очевидцев ДТП, в котором автомобиль такси сбил пенсионерку
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В Перми ищут очевидцев ДТП, в котором автомобиль такси сбил пенсионерку 

АиФ Пермь 11 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Виновника ДТП ищут в Перми больше месяца. 19 февраля на улице Юрша автомобиль такси сбил пожилую женщину, которая шла по тротуару. Водитель с места аварии скрылся. Родные женщины обеспокоены, что виновного так долго не могут найти.
«Около 12 часов дня я шла по тротуару возле дома 34 по улице Юрша, — вспоминает пострадавшая женщина. — Рядом всегда стоят машины такси. Я даже не поняла, как всё случилось. Очнулась уже под багажным отделением автомобиля. Таксист сдавал задним ходом. После этого я закричала, он перестал двигаться назад, но резко вывернул и быстро уехал с места».
К лежавшей женщине поспешил на помощь прохожий. Он помог ей подняться и сказал, что успел запомнить номер машины: 333.
«Он и буквы называл. Я их потом сотрудникам полиции диктовала. А сама сейчас уже забыла», — сетует женщина. Она в тот момент не стала вызывать скорую помощь, а пошла домой.
Когда первый шок стал проходить, у женщины случилась истерика. Успокоившись, она позвонила в полицию и рассказала, что произошло. К ней приехали сотрудники ГИБДД и записали все показания.
А ночью женщину стали мучать боли в спине. Утром она вызвала такси и поехала в травмпункт.
«Сделали рентген. Сказали, что переломов нет, только ушибы. Выписали мази и отпустили меня домой», — говорит женщина.
Их полиции пострадавшей пришло уже несколько писем. Но во всех сообщается, что водитель пока так и не установлен.
Родные пострадавшей просят откликнуться свидетелей. Если вам что-то известном о случившемся, просьба позвонить в полицию.
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