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В Чапаевске Nissan врезался в столб и в ВАЗ 21099, в ДТП пострадала девочка
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В Чапаевске Nissan врезался в столб и в ВАЗ 21099, в ДТП пострадала девочка 

АиФ-Самара 11 часов назад
Фото: АиФ-Самара
В четверг, 29 марта, в 19:40, в Чапаевске, 31-летний мужчина, управлявший автомобилем Nissan Navara, следуя по улице Дорожной, со стороны улицы Вокзальной, напротив дома №11, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и врезался в опору уличного освещения, а затем протаранил стоящую автомашину ВАЗ 21099, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
В результате автомобильной аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка ВАЗ 21099. Девочка 2017 года рождения была госпитализирована в медицинское учреждение с травмами головы.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент столкновения автомобилей водители машин находились в трезвом состоянии, а несовершеннолетний ребенок не в специальном удерживающим устройстве. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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