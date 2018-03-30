В Чапаевске Nissan врезался в столб и в ВАЗ 21099, в ДТП пострадала девочка

В четверг, 29 марта, в 19:40, в Чапаевске, 31-летний мужчина, управлявший автомобилем Nissan Navara , следуя по улице Дорожной, со стороны улицы Вокзальной, напротив дома №11, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и врезался в опору уличного освещения, а затем протаранил стоящую автомашину ВАЗ 21099 , сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов В результате автомобильной аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка ВАЗ 21099. Девочка 2017 года рождения была госпитализирована в медицинское учреждение с травмами головы. По данным инспекторов ГИБДД, в момент столкновения автомобилей водители машин находились в трезвом состоянии, а несовершеннолетний ребенок не в специальном удерживающим устройстве. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.