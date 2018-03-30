«Авилон»: Порядка 70% проданных в 2017 г. люксовых автомобилей приходится на ЦФО и Московский регион

«В России по итогам 2017 г. в сегменте люкс по данным регистрации, предоставленным маркетинговым агентством Russian Automotive Market Research, было реализовано 358 новых и 924 автомобиля с пробегом. К сегменту люкс эксперты «Авилона» относят автомобили, стоимость которых начинается от 11 млн руб. в начальной комплектации. Самыми популярными моделями стали: Bentley Bentayga Rolls-Royce Wraith, Lamborghini Huracan и Ferrari Lusso. Порядка 70% всего объема российского рынка автомобилей люкс-сегмента приходится на Центральный федеральный округ, Москву и Московскую область, далее следует Северо-Западный округ, где большую часть люксовых автомобилей приобрели жители Санкт-Петербурга. Замыкает тройку лидеров Южный федеральный округ, а именно Краснодарский край», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по программе КАСКО застрахован лишь каждый третий автомобиль, падение составило минус 6% в сравнении с 2016 г. Также отмечается тенденция роста количества заездов на сервис не гарантийных автомобилей. В целом по отрасли доля таких машин в общем объеме выполненных работ составила 39%, увеличившись на 6% в сравнении с 2016 г. Средний чек значительно вырос, до 105 тыс. руб., что объясняется ростом цен на запасные части. Однако при этом количество проходов уменьшилось по причине снижения парка автомобилей с пробегом, на который повлияло падение курса национальной валюты и экспорта автомобилей.

«Распределение по типам кузова сложилось следующее: купе — 51%, седаны — 29%, внедорожники — 13% (эту долю занимает исключительно модель Bentley Bentayga) и 7% — кабриолеты», — заключили в пресс-службе.