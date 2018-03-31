В качестве эксперимента: в Тольятти появится новое кольцо на Спортивной — Московском проспекте

С 20 апреля в Тольятти изменится схема движения транспорта в Автозаводском районе. В качестве эксперимента на перекрестке Спортивной — Московского проспекта— Приморского бульвара организуют кольцевое движение.

— Границы «кольца» пройдут по линиям разворотов на улице Спортивной и Московском проспекте. Перед этими участками установят соответствующие дорожные знаки «Уступите дорогу», «Направление главной дороги» и «Круговое движение». Аналогичные знаки появятся при подъезде к перекрестку по Приморскому бульвару со стороны улицы Революционной, а также на улице Строителей на выезде из поселка Приморский, — рассказал представитель администрации Тольятти.

После введения новой схемы водителям, двигающимся по Приморскому бульвару со стороны Революционной и Строителей будет запрещено пересекать перекресток в прямом направлении. Поэтому разрыв разделительной полосы на перекрестке ликвидируют с помощью применения водоналивных блоков. Здесь же установят знаки «Направление поворота».

Одновременно на перекрестке отключат светофор, режим которого не может применяться при организации кольцевого движения. Также прекратится регулирование и на двух пешеходных переходах, расположенных на Спортивной и на Приморском бульваре.

Организаторы эксперимента надеются, что нововведение увеличит пропускную способность перекрестка.

— Не секрет, что в часы пик, особенно в дачный период, здесь возникают серьезные транспортные проблемы. Если опыт окажется успешным и найдет положительные отклики среди жителей города, то внедренная схема движения останется без изменений, — рассказали в администрации.