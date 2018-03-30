В Пензе в местах несанкционированной стоянки авто вдоль дорог установят запрещающие знаки

Власти Пензы приняли решение об установке новых дорожных знаков на участках магистралей, где водители регулярно оставляют свои машины на обочинах.

«Как показали проведенные проверки, припаркованные на полосе движения машины мешают проезду другого транспорта, тем самым уменьшая пропускную способность улиц и провоцируя ДТП. В результате несвоевременного проведения работ по уборке магистралей в местах стоянки большегрузов произошло сужение ширины проезжей части.

«Так, при ширине дорог по улицы Глазунова — на участке дороги от проспекта Строителей до улицы Ладожской; ул. Собинова — на участке дороги от проспекта Строителей до улицы Ладожской; и улицы Тернопольской — на участке дороги от проспекта Строителей до улицы Ладожской, припаркованные у обочин машины и большие сугробы позволяют организовать движение автотранспорта только по одной полосе в каждом направлении. Несмотря на неоднократные обращения к собственникам автомобилей с просьбой убрать с улиц транспортные средства, отклика на данные призывы нет. В связи с этим планируется установка запрещающих дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», — поясняет пресс-служба мэрии.