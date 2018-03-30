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«ЭРА-ГЛОНАСС» приняла и обработала 10 000 «боевых» экстренных вызовов
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«ЭРА-ГЛОНАСС» приняла и обработала 10 000 «боевых» экстренных вызовов 

Министерство промышленности и торговли РФ 10 часов назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС» приняла и обработала свыше 817 000 экстренных вызова с 1 января 2015 года (по состоянию на 06.00 мск, 28.03.18). Из них 10 000 вызовов потребовали реагирования экстренных оперативных служб, из которых 5210 вызовов поступили в автоматическом режиме — в результате ДТП с сильными повреждениями автомобиля. Всем пострадавшим была оказана помощь.
10 000-ый вызов был зарегистрирован утром в среду 28 марта в 05.58 по московскому времени. Автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с грузовым автомобилем на пересечении ул. Строителей и Ленинского проспекта в Москве — устройство вызова экстренных оперативных служб сработало автоматически.
Статистика среднего количества вызовов по дням недели демонстрирует, что больше всего обращений приходится на пятницу — на сегодняшний день это порядка 4 800 экстренных вызовов, заметно меньше приходится на воскресенье — в среднем 3 850 вызовов.
Больше всего вызовов поступает из субъектов Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов: по состоянию на март 2018 г. система «ЭРА-ГЛОНАСС» приняла и обработала 3924, 1715 и 1398 «боевых» экстренных вызовов соответственно.
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