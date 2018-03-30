«Будь добр, плати»: бывшие инспекторы пожаловались главе ГИБДД на коррупцию

Бывшие инспекторы ГИБДД из Краснодарского края Александр Марухно и Сергей Симовоньян обратились к главе ГИБДД Михаилу Черникову с жалобами на коррупцию в регионе. По их словам, инспекторам приходится платить начальству за возможность ездить на нормальных автомобилях и скидываться на технику для руководителей.

По словам Марухно, в 2014 году командир роты попросил подчиненных купить ему пылесос и микроволновку. Инспектор отказался и написал жалобу в региональный СК и Отдел собственной безопасности. После этого руководство сменилось. Отдельный батальон ДПС ГИБДД Краснодара возглавил Игорь Ветер, а командиром роты стал Евгений Овчинников

Овчинников несколько раз подходил ко мне и предлагал, чтобы я ему платил: за то, чтобы у меня был хороший маршрут, не сломанная машина, чтобы в командировки отправляли наравне со всеми, на общих основаниях, рассказал Марухно.

Бывший инспектор объяснил — те, кто соглашались платить, не ездили в Сочи, где нужно было работать на мероприятиях с первыми лицами. Их отправляли, например, в Анапу, где можно было «пощипать отдыхающих».

В итоге инспектора-бунтаря лишили патрульного автомобиля и поставили работать на одном перекрестке — там капитан простоял около трех лет.

Если что-то происходило на моей территории, приходилось бегать пешком. Из службы сделали уже настоящую коммерцию. Если у тебя тесть генерал, у тебя все в порядке. А если нет — будь добр, плати за то, чтобы работать, чтобы ездить на хорошей машине, цитирует его Газета.ру

В 2017 году Марухно уволили. По официальной версии, он нарушил правила дорожного движения — якобы управлял неисправным автомобилем, не остановился по требованию инспектора и отказался от медосвидетельствования. Собеседник издания утверждает, что протоколы о нарушениях были сфальсифицированы.

Другой бывший инспектор Сергей Симовоньян подтвердил, что сотрудники каждый день платили «дань» руководству. Кроме того, нужно было за свой счет покупать оборудование и «мигалки» на новые автомобили.

«Где на это брать средства — дают прямо понять — зарабатывай на водителях, но я этим заниматься не хочу», — отметил он.

Инспекторы регулярно перерабатывали — иногда приходилось трудиться по 15 часов в день всю неделю. Симовоньян начал писать жалобы. После третьего раза его уволили, а его отец начал получать анонимные письма с угрозами.

Марухно и Симовоньян попали на прием к главе ГИБДД и рассказали ему о том, что происходит в регионе.

Черников был явно расстроен после нашего рассказа. Он не ожидал, что такое возможно, поделился Марухно.

Бывшие полицейские уверены, что глава инспекции сможет «распутать этот коррупционный клубок».

В пресс-службе краевого главка МВД отметили, что Марухно был уволен по отрицательным мотивам.

«С тех пор к нам постоянно приезжают проверки, было уже 4 или 5, будет новая. Все это только деморализует личный состав. После любой проверки находится, что можно улучшить — все недостатки мы устраняем», — отметил представитель ведомства.