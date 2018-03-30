Камышинские полицейские нашли в монастыре обвиняемого в смертельном ДТП

Камышинские правоохранители установили, что обвиняемый в смертельном ДТП в Волгоградской области, скрывался в обители на территории монастыря в Чувашии, и задержали его.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального МВД, авария произошла в январе 2017 года на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». 44-летний житель Ульяновской области, следуя со стороны Саратова в Волгоград на машине Toyota RAV4, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Passo , за рулем которого находился 40-летний житель Кемеровской области. В результате водитель и семилетний пассажир Toyota Passo скончались на месте ДТП от полученных травм.

Уголовное дело в отношении нарушителя было расследовано и передано в суд, однако обвиняемый на заседание не явился, в связи с чем был объявлен в розыск. Спустя время полицейским все же удалось найти виновника аварии. Он проживал в качестве послушника на территории одного из монастырей Чувашии. По словам мужчины, он ушел в обитель, чтобы искупить совершенный грех. Теперь ему грозит до семи лет.