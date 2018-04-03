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В Чувашии разбился житель Башкирии
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В Чувашии разбился житель Башкирии 

ufa1.ru 5 часов назад
Фото: ufa1.ru
Вечером, 31 марта, в Цивильском районе Чувашии произошла смертельная авария, в которой погиб житель Башкирии.
Около 20:00 по трассе М-7 «Волга» ехал 45-летний житель Нижегородской области. Мужчина вез груз на фуре Volvo. Как сообщили чувашские автоинспекторы, фура выехала на «встречку» и влетела в легковушку Huyndai, которой управлял 33-летний житель Башкирии.
— Мужчина от полученных травм скончался прямо на месте происшествия. Обстоятельства ДТП еще уточняются, — рассказали в управлении ГИБДД по Чувашии.
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