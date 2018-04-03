В Чувашии разбился житель Башкирии

Вечером, 31 марта, в Цивильском районе Чувашии произошла смертельная авария, в которой погиб житель Башкирии.

Около 20:00 по трассе М-7 «Волга» ехал 45-летний житель Нижегородской области. Мужчина вез груз на фуре Volvo . Как сообщили чувашские автоинспекторы, фура выехала на «встречку» и влетела в легковушку Huyndai, которой управлял 33-летний житель Башкирии.