В страшном ДТП с тремя иномарками под Богдановичем пострадали трое маленьких детей

Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным Audi не выдержал дистанцию до Hyundai Elantra, который ехал впереди, и врезался в него. После этого Hyundai Elantra выбросила на встречную полосу, где он столкнулся с Honda Civic.

Известно, что в аварии пострадали 6 человек, из них трое детей — 4, 5 и 8 лет.

— Движение в настоящий момент затруднено, сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП для обеспечения проезда автомобилей, — рассказали в Госавтоинспекции.

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