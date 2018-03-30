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В страшном ДТП с тремя иномарками под Богдановичем пострадали трое маленьких детей
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В страшном ДТП с тремя иномарками под Богдановичем пострадали трое маленьких детей 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня на 105-м километре дороги Екатеринбург — Тюмень, недалеко от Богдановича, столкнулись три иномарки — Audi, Hyundai Elantra и Honda Civic.
Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным Audi не выдержал дистанцию до Hyundai Elantra, который ехал впереди, и врезался в него. После этого Hyundai Elantra выбросила на встречную полосу, где он столкнулся с Honda Civic.
Известно, что в аварии пострадали 6 человек, из них трое детей — 4, 5 и 8 лет.
— Движение в настоящий момент затруднено, сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП для обеспечения проезда автомобилей, — рассказали в Госавтоинспекции.
Если вы стали свидетелем этого ДТП, сделали фото или видео, присылайте нам на news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
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