Минздрав Саратовской области опроверг информацию по застрявшей «скорой»

Машина скорой помощи в Саратове не буксовала в течение часа.

Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Саратовской области.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о застрявшей в сугробе на дороге машине «неотложки». Очевидец происшествия уточнил, что машина не могла выехать из колеи в течение часа.

— Уточним, что машина скорой помощи, действительно, застревала 29 марта, только не на 3-м проезде Строителей, а на 1-м проезде Строителей, — сообщили нашему изданию в ведомстве. — Машина не буксовала час, всего 5 минут. Затем водитель благополучно выехал и продолжил работу. Пациента в тот момент в служебном автомобиле не было.