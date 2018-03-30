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Минздрав Саратовской области опроверг информацию по застрявшей «скорой»
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Минздрав Саратовской области опроверг информацию по застрявшей «скорой» 

Новости Саратова 10 часов назад
Фото: Новости Саратова
Машина скорой помощи в Саратове не буксовала в течение часа.
Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Саратовской области.
Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о застрявшей в сугробе на дороге машине «неотложки». Очевидец происшествия уточнил, что машина не могла выехать из колеи в течение часа.
— Уточним, что машина скорой помощи, действительно, застревала 29 марта, только не на 3-м проезде Строителей, а на 1-м проезде Строителей, — сообщили нашему изданию в ведомстве. — Машина не буксовала час, всего 5 минут. Затем водитель благополучно выехал и продолжил работу. Пациента в тот момент в служебном автомобиле не было.
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