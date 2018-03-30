Почти 70 тыс. премиальных автомобилей с пробегом продано в России в январе-феврале 2018 г., сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за первые два месяца 2018 г. в нашей стране было продано 68 тыс. 155 премиальных автомобилей с пробегом. Это чуть выше результата годичной давности», — говорится в сообщении.
Уточняется, что самым продаваемым подержанным автомобилем премиум-сегмента в России является Mercedes-Benz E-Klasse. Так, за январь-февраль было реализовано 4 тыс. 580 экземпляров этой модели, что на 5% меньше, чем год назад. Второе место в данном рейтинге занимает BMW 5 серии с результатом 4 тыс. 274 единицы (рост на 1%), а замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz C-Klasse, которых было продано 3 тыс. штук (снижение на 3%).
«Далее следуют Audi A6 — 2 тыс. 954 автомобиля (рост на 3%) и BMW 3 серии — 2 тыс. 937 штук (рост на 3%). Кроме них, в ТОП-10 российского рынка подержанных премиальных автомобилей за первые два месяца 2018 г. также попали: BMW X5 — 2 тыс. 888 штук (снижение на 3%), Lexus RX — 2 тыс. 507 штук (снижение на 8%), Audi A4 — 2 тыс. 379 штук (рост на 2%), Mercedes-Benz S-Klasse — 2 тыс. 70 штук (снижение на 9%) и Mercedes-Benz M-Klasse — 1 тыс. 738 штук (рост на 1%)», — заключили в пресс-службе.