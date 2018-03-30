Ещё
Почти 70 тыс. премиальных автомобилей с пробегом продано в России в январе-феврале
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почти 70 тыс. премиальных автомобилей с пробегом продано в России в январе-феврале 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Почти 70 тыс. премиальных автомобилей с пробегом продано в России в январе-феврале 2018 г., сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за первые два месяца 2018 г. в нашей стране было продано 68 тыс. 155 премиальных автомобилей с пробегом. Это чуть выше результата годичной давности», — говорится в сообщении.
Уточняется, что самым продаваемым подержанным автомобилем премиум-сегмента в России является Mercedes-Benz E-Klasse. Так, за январь-февраль было реализовано 4 тыс. 580 экземпляров этой модели, что на 5% меньше, чем год назад. Второе место в данном рейтинге занимает BMW 5 серии с результатом 4 тыс. 274 единицы (рост на 1%), а замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz C-Klasse, которых было продано 3 тыс. штук (снижение на 3%).
«Далее следуют Audi A6 — 2 тыс. 954 автомобиля (рост на 3%) и BMW 3 серии — 2 тыс. 937 штук (рост на 3%). Кроме них, в ТОП-10 российского рынка подержанных премиальных автомобилей за первые два месяца 2018 г. также попали: BMW X5 — 2 тыс. 888 штук (снижение на 3%), Lexus RX — 2 тыс. 507 штук (снижение на 8%), Audi A4 — 2 тыс. 379 штук (рост на 2%), Mercedes-Benz S-Klasse — 2 тыс. 70 штук (снижение на 9%) и Mercedes-Benz M-Klasse — 1 тыс. 738 штук (рост на 1%)», — заключили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Водитель автомобиля Skoda пострадал в ДТП на севере Москвы «Авилон»: Порядка 70% проданных в 2017 г. люксовых автомобилей приходится на ЦФО и Московский регион Информация о загруженности коммерческих парковок появится в приложении «Парковки Москвы» до конца года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бензин подскочит в цене в ближайшее время463
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов65
«На Кубани — беспредел»: инспектор шокировал главу ГИБДД5
Разрешить тонировку
Новый Duster: еще больше кроссовера
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение