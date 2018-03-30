Почти 70 тыс. премиальных автомобилей с пробегом продано в России в январе-феврале

Почти 70 тыс. премиальных автомобилей с пробегом продано в России в январе-феврале 2018 г., сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за первые два месяца 2018 г. в нашей стране было продано 68 тыс. 155 премиальных автомобилей с пробегом. Это чуть выше результата годичной давности», — говорится в сообщении.