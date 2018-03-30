Очевидцы: в Воронеже мужчина выстрелил в себя из травматического пистолета 

Горожанин скончался в больнице. У памятника Славы в Воронеже мужчина ранил себя из травматического пистолета. Об этом «Вести-Воронеж» в пятницу, 30 марта, сообщили сразу несколько читателей. Горожанина доставили в больницу, но спасти его не удалось. По сведениям «Вести-Воронеж», происшествие случилось днём. Двое мужчин сидели в машине в районе памятника Славы. Вдруг один из них достал травматический пистолет и выстрелил в себя. Его знакомый сразу же вызвал «скорую». Сейчас следователи проводят доследственную проверку по факту случившегося. Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти 37-летнего горожанина. Следователи опрашивают очевидцев и родственников погибшего, устанавливают причину поступка. По результатам проверки примут процессуальное решение. Дарья Крымова