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Три человека погибли в ДТП под Саратовом
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Под Саратовом при столкновении двух автомобилей погибли три человека 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу в Марксовском районе Саратовской области, в результате, по предварительным данным, погибли три человека, еще четверо ранены, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МВД Дмитрий Рассказов.
ДТП произошло около 17.00 по местному времени (16.00 мск) на трассе в районе села Бородаевка.
"Столкнулись Renault Sandero и ВАЗ-2109. По предварительным данным, три человека погибли, четверо пострадали", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на месте работают сотрудники ГИБДД, также к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП и руководство областной ГИБДД.
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