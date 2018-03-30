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Получившему убежище во Франции журналисту Намазову выстрелили в спину, его жене — в голову
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Получившему убежище во Франции журналисту Намазову выстрелили в спину, его жене — в голову 

Вести.Ru 10 часов назад
Во Франции, в коммуне Коломье, неизвестные расстреляли азербайджанского журналиста Рахима Намазова и его жену.
Инцидент произошел неподалеку от Тулузы. С машиной Намазова поравнялся другой автомобиль, из которого и была открыта стрельба.
"Мужчина был тяжело ранен в спину. Его жена получила пулю в голову. Они оба были доставлены в больницу, где женщина позднее скончалась", — передал канал France3, ссылаясь на собственные источники.
В 2010 году Рахим Намазов получил во Франции убежище и с тех проживал в Тулузе. До этого он находился под стражей в Азербайджане, где регулярно получал угрозы, сообщает РИА Новости.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал привлечь виновных в жестоком нападении к ответственности, добавив, что шокирован произошедшим.
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