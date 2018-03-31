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Расстрел в Тулузе: Намазов оказался связан с мафией
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Расстрел в Тулузе: Намазов оказался связан с мафией 

Вести.Ru 31 минуту назад
Азербайджанец Рахим Намазов, расстрелянный накануне во французской Тулузе вместе с женой, не является журналистом и на своей родине был не раз судим. С таким уточнением выступило посольство Азербайджана во Франции, передает ТАСС.
Накануне сообщалось, что в коммуне Коломье неподалеку от Тулузы расстреляны неизвестными 39-летний азербайджанский журналист Рахим Намазов и его жена Аида. С машиной Намазова поравнялся другой автомобиль, из которого и начали стрелять. Намазов был тяжело ранен в спину, его жене пуля попала в голову. Обоих доставили в больницу, где женщина позднее скончалась.
Сообщалось, что в 2010 году Рахим Намазов получил убежище во Франции и с тех проживал в Тулузе. До этого он содержался под стражей в Азербайджане, где регулярно получал угрозы.
Согласно уточнению посольства Азербайджана во Франции, Намазов ранее был неоднократно осужден в Азербайджане по делам о жульничестве и был известен как человек, связанный с мафиозными структурами как во Франции, так и за ее пределами. «Важно отметить, что он никогда не считался в Азербайджане журналистом», — говорится в заявлении посольства.
По информации прокуратуры Тулузы, азербайджанская супружеская чета с тремя несовершеннолетними детьми получила статус беженцев во Франции в 2012 году. Как сообщили в прокуратуре, в начале марта Намазов обращался в полицейский комиссариат Коломье с заявлением о том, что он «чувствует себя в опасности». По сообщению следователей, заявитель утверждал, что угрозы ему и его семье могут быть связаны «с его журналистской деятельностью, которую он вел на родине и продолжал во Франции в социальных сетях».
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