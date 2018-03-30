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Группа ГАЗ предлагает ограничить срок эксплуатации автобусов 10 годами
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Группа ГАЗ предлагает ограничить срок эксплуатации автобусов 10 годами 

Rambler News Service 9 часов назад
Группа ГАЗ предлагает запретить использование пассажирских автобусов со сроком эксплуатации более 10 лет для снижения количества ДТП, сообщил RNS официальный представитель группы.
«Необходимо ввести на федеральном уровне ограничения на старую технику в пассажирских перевозках со сроком эксплуатации более 10 лет, иначе уже в ближайшее время мы столкнемся с необратимым ростом количества техногенных катастроф», — сказал он.
Средний возраст автобусного парка в Европе составляет 6-7 лет. В России был разработан законодательный запрет эксплуатации автобусов старше десяти лет только в сфере перевозки детей, но и он переносился по представлению Министерства транспорта РФ с 2013 года уже пять раз, уточнили в группе.
«Затягивание вопроса в долгий ящик усугубляет ситуацию: несколько лет назад в России 55% автобусного парка было старше 10 лет, сегодня этот показатель достиг уже 61%. С каждым годом парк стареет, а количество ДТП из-за отказов техники на дорогах растет. Сегодня Московская область разрабатывает законопроект о запрете использования техники старше 7 лет в пассажирских перевозках, но в других регионах так и продолжают возить людей на старых автобусах», — отмечает представитель группы ГАЗ.
За последние два дня в России произошло несколько ЧП со старой автобусной техникой. ЧП произошли со старыми автобусами разных марок: в одном ЧП был российский автобус (задымление автобуса ПАЗ во Владимире), в другом — корейский (возгорание автобуса Ssang Yong Istana с детьми в Кемеровской области), а в Европе остановили автобус немецкого производителя (автобус со школьниками из Калининграда), уточнили в группе.
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