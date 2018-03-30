Выйти из сумрака: зачем водителей обязали носить светоотражающие жилеты

Вступившие в этом месяце в силу поправки, конечно, не обязывают надевать яркий жилет постоянно. Это необходимо при остановке в темное время суток или условиях недостаточной видимости — и только вне населенных пунктов. Последняя оговорка понятна: трассы в России освещения лишены, а вот в деревнях, даже почти вымерших, на магистралях все же фонари горят.

Под темным временем суток закон подразумевает промежуток времени между окончанием вечерних сумерек и началом утренних, а условия недостаточной видимости, согласно правилам, — это видимость дороги менее 300 метров в условиях тумана, дождя, снегопада и других осадков. Нововведение касается как минутных остановок, так и поломок и дорожно-транспортных происшествий. Надевать жилет нужно при выходе из машины на любое время.

Авторы законопроекта утверждают, что новое правило призвано повысить безопасность на дорогах. И, прежде всего, для самих остановившихся вне населенного пункта водителей. Габариты или «аварийку» стоящей на обочине или на дороге машины другие водители видят хорошо, а вот находящиеся около нее люди до самого последнего момента остаются абсолютно незаметны. Сбить человека при таких обстоятельствах проще простого! От этого и хотят спасти законотворцы.

Европейская социальная реклама светоотражающих жилетов.

Несколько лет назад специалисты фирмы 3M провели исследование, Его результаты очень показательны: человека в темной одежде видно на расстоянии 25 метров, в светлой — с 40 метров. При этом тормозной путь автомобиля на сухой дороге со 100 км/ч составляет аккурат сорок метров, а на мокром асфальте он увеличится вдвое. Светоотражатель же делает человека заметным уже за 300-500 метров. У водителя достаточно времени, чтобы оценить обстановку и заранее снизить скорость.

Согласно статистике ГИБДД , в прошлом году зарегистрировано 386 подобных аварий, в которых 67 человек погибли. При этом за первые шесть месяцев 2017 года число наездов на пешеходов в аналогичных условиях снизилось на 10,2%. В ГИБДД уверены, что произошло это только благодаря введенным ранее правилам, которые обязывают их носить жилеты или фликеры вне населенных пунктов (в городах и селах — по желанию). Предусмотрен даже штраф — 500 рублей.

Для водителей наказания за пренебрежение жилетом пока нет. Эксперты, однако, говорят, что выйдя из автомобиля, водитель становится пешеходом. И на него начинают распространяться те же нормы, что и для передвигающихся «на своих двоих». Кроме того, при оформлении ДТП инспектор ДПС может составить протокол по статье 12.27 КоАП «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». В этом случае автомобилиста ожидает штраф 1000 рублей, как и за отсутствие знака аварийной остановки на проезжей части.

Отдельно отметим, что требовать самого наличия жилета в автомобиле никто не может. Тут действует то же правило, что с аптечкой и огнетушителем. Так что сам по себе факт отсутствия этого обязательного элемента экипировки водителя не может считаться нарушением.

Есть ли правила к светоотражающим жилетам, или можно купить первый попавшийся? Скорее всего, за отклонение от стандарта вас никто не накажет, но набор требований все же существует. Жилеты и куртки должны выполняться из износостойкого материала с повышенным коэффициентом световозвращения, соответствующего ГОСТ 12.4.281-2014. В нем говорится, что на одежде должны быть две горизонтальные полосы шириной не менее 50 миллиметров вокруг торса на расстоянии не менее 50 миллиметров друг от друга, а также полосы через плечи шириной 30 миллиметров. Подобные носят сотрудники Госавтоинспекции или, например, дорожные рабочие. Допускаются куртки, жилеты и жилеты-накидки с одной горизонтальной полосой и двумя через плечи, либо с двумя горизонтальными полосами без плечевых. Кроме того, можно использовать полукомбинезоны, брюки с нагрудником и поясные брюки, которые имеют две горизонтальные полосы на каждой ноге снизу на расстоянии не менее 50 миллиметров друг от друга. Иными словами, ассортимент велик. !

Идея обязательного ношения жилетов далеко не нова. Подобные законы действуют в большинстве европейских стран, откуда российские законотворцы ее и позаимствовали. И где за нарушение предусмотрен штраф до 120 евро! Правда, в Старом Свете нет традиции останавливаться на обочине по поводу и без, и там машину в неожиданном месте и человека около нее можно встретить только в действительно нештатной ситуации. Однако есть страны, где носить его не обязательно. Это Исландия, Греция, Ирландия и Дания. А в Германии он нужен только водителям коммерческого транспорта.

Поможет ли новшество улучшить статистику в России? По конкретной статье — вполне. Другое дело, что общие показатели (около 20 тысяч погибших в год!) от него никак не выиграют. Да и вряд ли все водители дружно начнут исполнять новое требование. Кому за него наказывать на темной трассе на бескрайних просторах? А некоторые наверняка даже не знают, что жилет уже давно входит в комплект некоторых «наборов автомобилиста». Проверьте у себя в багажнике.