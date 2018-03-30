На Дону осудят экс-полицейского, устроившего пьяное ДТП в Шахтах

В Ростовской области осудят бывшего оперативника отдела уголовного розыска. Экс-полицейский сел пьяным за руль BMW X5, выехал на встречку и врезался в ВАЗ-21074. Водитель ВАЗа едва не погиб, его госпитализировали с тяжелыми травмами.

— Полицейского осудят по статье «Нарушение Правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. — Уголовное дело направлено в Шахтинский городской суд.

Максимальное наказание, которое может грозить виновнику ДТП, — четыре года лишения свободы.