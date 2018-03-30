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На Дону осудят экс-полицейского, устроившего пьяное ДТП в Шахтах
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На Дону осудят экс-полицейского, устроившего пьяное ДТП в Шахтах 

161.ru 9 часов назад
Фото: 161.ru
В Ростовской области осудят бывшего оперативника отдела уголовного розыска. Экс-полицейский сел пьяным за руль BMW X5, выехал на встречку и врезался в ВАЗ-21074. Водитель ВАЗа едва не погиб, его госпитализировали с тяжелыми травмами.
— Полицейского осудят по статье «Нарушение Правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. — Уголовное дело направлено в Шахтинский городской суд.
Максимальное наказание, которое может грозить виновнику ДТП, — четыре года лишения свободы.
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