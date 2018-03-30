Каршерингу не дадут больше привилегий на дорогах

«По выделенной полосе должны ездить профессиональные водители, которым предъявляются более жесткие требования. Они проходят ежедневные медосмотры, автобусы и машины такси — технический контроль. К машинам и водителям каршеринга предъявлять их нет смысла. Да и допуск на выделенки регламентирует не городское законодательство, а федеральное», — считает чиновник.