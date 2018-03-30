Каршерингу не дадут больше привилегий на дорогах 

Столичные власти не рассматривают возможность открытия выделенных полос общественного транспорта для автомобилей каршеринга. Об этом глава столичного Дептранса Максим Ликсутов рассказал в интервью «Российской газете».
«По выделенной полосе должны ездить профессиональные водители, которым предъявляются более жесткие требования. Они проходят ежедневные медосмотры, автобусы и машины такси — технический контроль. К машинам и водителям каршеринга предъявлять их нет смысла. Да и допуск на выделенки регламентирует не городское законодательство, а федеральное», — считает чиновник.
Московский каршеринг стал крупнейшим в Европе, и его развитие продолжается. Последним в него пришел «Яндекс» (http://carclub.ru/news/russia/yandeks_zapustil_sobstvennyj_karshering.html), который со своими огромными ресурсами планирует активно расширяться. Сейчас в столице работают 14 операторов, ожидается запуск 15-го по счету. Потребность в автомобилях каршеринга для мегаполиса оценивается в 10-15 тысяч машин.