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ГИБДД Петрозаводска сообщила, когда будет ловить нетрезвых водителей
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ГИБДД Петрозаводска сообщила, когда будет ловить нетрезвых водителей 

Карельские вести 9 часов назад
Фото: Карельские вести
В связи с частыми нарушениями, Госавтоинспекция продолжает профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».
31 марта в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие по предупреждению дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
За 2 месяца 2018 года сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска отстранили от управления 118 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, из них 11 водителей сели за руль в состоянии опьянения повторно.
Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе, управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД,
— сообщают сотрудники Госавтоинспекции.
Телефон дежурной части ГИБДД Петрозаводска — 715-900, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102.
По материалам: ptzgovorit.ru
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