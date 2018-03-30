ГИБДД Петрозаводска сообщила, когда будет ловить нетрезвых водителей

В связи с частыми нарушениями, Госавтоинспекция продолжает профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».

31 марта в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие по предупреждению дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

За 2 месяца 2018 года сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска отстранили от управления 118 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, из них 11 водителей сели за руль в состоянии опьянения повторно.

Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе, управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД,

— сообщают сотрудники Госавтоинспекции.

Телефон дежурной части ГИБДД Петрозаводска — 715-900, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102.