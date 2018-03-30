На саратовской трассе разбились три человека, пять пострадали 

Сегодня в Марксовском районе Саратовской области авария унесла жизни трех человек. Как сообщили очевидцы, ДТП случилось около 17:00 близ села Бородаевка на трассе Маркс — Бородаевка. На встречной полосе в лобовом ударе на огромной скорости сошлись две машины. Врезались лоб в лоб автомобиль ВАЗ 2109 и Renault Sandero. Как сообщили в облспасе, в результате на месте погибли три человека. По предварительным данным, в салонах ехали восемь человек.
Спасателям областной службы спасения пришлось вытаскивать с помощью гидравлического оборудования пятерых зажатых пострадавших из салона. С помощью того же спецоборудования они извлекли и тела погибших. От сильного удара на месте погибли две женщины и мужчина. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.