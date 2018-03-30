В пасхальные праздники к Химкинскому кладбищу будут курсировать бесплатные автобусы

В связи с этим 1-го (Вербное воскресение), 8-го (Пасха) и 15-го (Красная горка) апреля будет ограничено движение транспорта на участке Новосходненского шоссе (от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище).

— Часть дороги будет перекрыта с 6.00 до 16.00, — сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

Также автомобилисты не смогут проехать по Фестивальной улице на участке от Ленинградского шоссе до Смольной улицы. Ограничения будут действовать с 6.00 до 17.00. (то)