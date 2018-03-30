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Дополнительные остановки появятся на маршрутах автобусов №205 и 1147 с 31 марта
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Дополнительные остановки появятся на маршрутах автобусов №205 и 1147 с 31 марта 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Дополнительные остановки появятся на нескольких маршрутах наземного городского транспорта с 31 марта 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«С 31 марта 2018 г. вводятся изменения в работе остановок наземного городского транспорта. На маршруте автобуса №205 вводится дополнительная остановка «2-й Брянский переулок» по ул. Большая Дорогомиловская при следовании в область, на действующей остановке автобуса «Т39» и троллейбуса «Т7». На маршруте автобуса №1147 вводятся дополнительные остановки: «Востряковское кладбище» — на МКАД в обоих направлениях; «Сколково» — на Сколковском шоссе в обоих направлениях, между остановками «КПП-3» и «Санаторий „Заречье“, — говорится в сообщении.
Кроме того, остановка „Метро „Волгоградский проспект“ (посадка) для автобуса №186 переносится на 30 м вперед. Остановка „Метро „Царицыно“ по ул. Каспийская при следовании к ул. Липецкая переносится: для автобусов №701, 756 — на 30 м назад; для автобуса №289 — на 80 м назад, к действующей остановке автобусов №182, 245, 269, 269к; для автобуса №679 — на 30 м вперед, к действующей остановке автобуса №761.
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