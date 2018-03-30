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Водитель скутера пострадал при столкновении с иномаркой на Нагатинской набережной
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Водитель скутера пострадал при столкновении с иномаркой на Нагатинской набережной 

Вечерняя Москва 8 часов назад
Сотрудники полиции работают на месте происшествия.
Столкновение иномарки и скутера произошло в районе Нагатино-Садовники в пятницу, 30 марта. В результате происшествия пострадал водитель скутера.
— На Нагатинской набережной в районе дома 4 приблизительно в 15:40 произошло столкновение скутера и BMW. В результате, по предварительным данным, пострадал водитель скутера, — сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления (ГУ) ГИБДД России по Москве.
На данный момент сотрудники полиции работают на месте происшествия, чтобы установить все причины и обстоятельства произошедшего, отмечает агентство городских новостей «Москва».
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