Назван ТОП-10 премиальных автомобилей с пробегом в России

Опубликован рейтинг наиболее востребованных автомобилей премиум-сегмента вторичного рынка.

В период с января по февраль текущего года в нашей стране было продано 68 155 единиц подержанных премиальных машин, что несколько больше прошлогоднего результата, информирует аналитическое агентство «Автостат».

Самой популярной моделью с пробегом среди автомобилей премиум-сегмента стал Mercedes-Benz E-Class, объем продаж которого за два месяца 2018 года составил 4 580 единиц, что на 5% меньше чем годом ранее.

Mercedes-Benz C-Class

«Серебро» досталось «пятерке» BMW — 4 274 автомобиля сменили своих владельцев за указанный период, а это на 1% больше чем в 2017 году. «Бронза» у Mercedes-Benz C-Class с падением на 3% и 3 000 единицами. Четвертой стала модель Audi A6 с ростом на 3% и 2 954 штуками, а замыкает пятерку BMW 3 Series (2 937 машин, +3%).

Ранее портал «Карельские Вести» публиковал список самых популярных подержанных автомобилей на столичном рынке.

По материалам: www.kolesa.ru