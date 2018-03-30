Назван ТОП-10 премиальных автомобилей с пробегом в России 

Опубликован рейтинг наиболее востребованных автомобилей премиум-сегмента вторичного рынка.
В период с января по февраль текущего года в нашей стране было продано 68 155 единиц подержанных премиальных машин, что несколько больше прошлогоднего результата, информирует аналитическое агентство «Автостат».
BMW 5 Series
Самой популярной моделью с пробегом среди автомобилей премиум-сегмента стал Mercedes-Benz E-Class, объем продаж которого за два месяца 2018 года составил 4 580 единиц, что на 5% меньше чем годом ранее.
Mercedes-Benz C-Class
«Серебро» досталось «пятерке» BMW — 4 274 автомобиля сменили своих владельцев за указанный период, а это на 1% больше чем в 2017 году. «Бронза» у Mercedes-Benz C-Class с падением на 3% и 3 000 единицами. Четвертой стала модель Audi A6 с ростом на 3% и 2 954 штуками, а замыкает пятерку BMW 3 Series (2 937 машин, +3%).
Audi A6 В рейтинг также вошли следующие модели: BMW X5 (2 888 кроссоверов, -3%), Lexus RX (2 507 единиц, -8%), Audi A4 (2 379 автомобилей, +2%), Mercedes-Benz S-Klasse (2 070 седанов, -9%) и Mercedes-Benz M-Klasse (1738 внедорожников, +1%).
Ранее портал «Карельские Вести» публиковал список самых популярных подержанных автомобилей на столичном рынке.
По материалам: www.kolesa.ru