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Российская десятка премиальных машин за январь—февраль 2018 года
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Российская десятка премиальных машин за январь—февраль 2018 года 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Согласно последних данных от автоаналитиков «Автостата», в РФ В обозначенный период было реализовано 68155 автомобилей премиум-класса.
Самые лучшие показатели у немецкой автомодели Mercedes-Benz E-Klasse. Таких машин было приобретено россиянами 4580 экземпляров, что на 5% ниже прошлогодних достижений.
Второй результат у другой автомодели из Германии — BMW 5-й серии. Этих машин распродано на российском авторынке 4274 экземпляра (+1%).
Третий результат у Mercedes-Benz C-Klasse. Автомобили данной автомодели стали выбором 3000 россиян (-3%). В четвертой строке рейтинга — Audi A6 с показателем 2954 реализованных машины (+3%).
А замкнула премиальную пятерку — BMW 3-й серии. Реализация по данной автомодели зафиксирована на отметке 3937 экземпляра (+3%).
Также к обсуждаемой десятке премиальных машин примкнули автомодели: BMW X5 (2888 Экз. -3%), Lexus RX (2507 экз. -8%), Audi A4 (2379 экз. +2%), Mercedes-Benz S-Klasse (2070 экз. -9%), а также Mercedes-Benz M-Klasse (1738 экз. +1%).
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