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Ростехнадзор отметил снижение аварий на энергообъектах в 2017 году на 12%
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Ростехнадзор отметил снижение аварий на энергообъектах в 2017 году на 12% 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Количество аварий на энергообъектах, расследованием причин которых занимался Ростехнадзор, в прошлом году сократилось на 11,7% по сравнению с 2016 годом, следует из сообщения ведомства.
"Анализ аварийности за 2017 год показал, что на объектах электроэнергетики и в установках потребителей электрической и тепловой энергии зафиксировано 60 аварий, расследование причин которых осуществлялось Ростехнадзором. За 2016 год произошло 68 аварий", — приводятся в сообщении слова начальника управления государственного энергетического надзора Дмитрия Фролова.
В общей сложности за прошедший год инспекторский состав Ростехнадзора провел свыше 123,7 тысячи проверок в рамках контроля за эксплуатацией объектов энергетики, а также тепловых и электросетей. Сумма взысканных штрафов составила ориентировочно 279 миллионов рублей.
За последние годы функции энергонадзорного управления ведомства были существенно расширены. Управлению были добавлены функции в области энергосбережения и энергоэффективности, по проверке готовности к работе в ОЗП муниципальных образований, контролю и надзору за объектами капитального строительства субъектов электроэнергетики, по прохождению паводков и многие другие.
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