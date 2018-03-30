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На донской трассе в ДТП с маршруткой один человек погиб, четверо ранены
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На донской трассе в ДТП с маршруткой один человек погиб, четверо ранены 

161.ru 8 часов назад
Фото: 161.ru
Серьезная авария с летальным исходом случилась на шестом километре трассы Ростов — Волгодонск сегодня, 30 марта. На дороге столкнулись маршрутка и «четырнадцатая». Удар был такой силы, что машины слетели в кювет. «ВАЗ» превратился в груду металла.
— Погиб водитель легкового автомобиля, — сказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
По предварительным данным, четверо пассажиров «Мерседес-Спринтер» получили травмы. Среди них есть ребенок.
— ДТП произошло в 16:10. На месте работают полицейские, — отметили в ведомстве.
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