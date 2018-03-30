На донской трассе в ДТП с маршруткой один человек погиб, четверо ранены

Серьезная авария с летальным исходом случилась на шестом километре трассы Ростов — Волгодонск сегодня, 30 марта. На дороге столкнулись маршрутка и «четырнадцатая». Удар был такой силы, что машины слетели в кювет. « ВАЗ » превратился в груду металла. — Погиб водитель легкового автомобиля, — сказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. По предварительным данным, четверо пассажиров «Мерседес-Спринтер» получили травмы. Среди них есть ребенок. — ДТП произошло в 16:10. На месте работают полицейские, — отметили в ведомстве.