Nissan отзывает в России автомобили Infiniti Q30 и QX30

Компания ООО « Ниссан Мэнуфакчуринг РУС», являющаяся официальным представителем изготовителя Infiniti на российском рынке, добровольно отзывает в России 447 автомобилей Infiniti Q30 и QX30, сообщает Росстандарт.

«Причиной отзыва является конструктивная особенность рулевой колонки, не имеющей иного соединения с ''массой'', кроме спирального кабеля. В случае повреждения спирального кабеля включается визуальный сигнализатор неисправности подушки безопасности», — говорится в сообщении.

«В некоторых, исключительных случаях может произойти разряд статического электричества через электрические цепи подушки безопасности. В наихудшем случае этого заряда может быть достаточно для непреднамеренного срабатывания подушки безопасности водителя», — указывает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, выпущенные со старта производства по 19 июля 2017 года с VIN-кодами.