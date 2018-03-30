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Nissan отзывает в России автомобили Infiniti Q30 и QX30
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Nissan отзывает в России автомобили Infiniti Q30 и QX30 

Rambler News Service 8 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Компания ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС», являющаяся официальным представителем изготовителя Infiniti на российском рынке, добровольно отзывает в России 447 автомобилей Infiniti Q30 и QX30, сообщает Росстандарт.
«Причиной отзыва является конструктивная особенность рулевой колонки, не имеющей иного соединения с ''массой'', кроме спирального кабеля. В случае повреждения спирального кабеля включается визуальный сигнализатор неисправности подушки безопасности», — говорится в сообщении.
«В некоторых, исключительных случаях может произойти разряд статического электричества через электрические цепи подушки безопасности. В наихудшем случае этого заряда может быть достаточно для непреднамеренного срабатывания подушки безопасности водителя», — указывает Росстандарт.
Отзыву подлежат автомобили, выпущенные со старта производства по 19 июля 2017 года с VIN-кодами.
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