На вторичном авторынке России главенствуют седаны

Такое утверждение было оглашено автоаналитиками «Автостата» по итогам продаж хоженых автомобилей в 2017 году.

Как выяснилось, популярные среди новых автомобилей внедорожники и кроссоверы еще не взяли верх на вторичном авторынке. Тут по прежнему главенствуют седаны.

Среди зарубежных автомоделей наибольшей популярностью в указанном периоде пользовались Toyota Camry. Таких автомобилей в прошлом году было распродано 74300 единиц.

Среди отечественных автомоделей продолжают пользоваться спросом: Lada Samara 115 (146100 экз.), Lada 110 (119400 экз.) и Priora (105700 экз.). А вот достигшая пика популярности на авторынке новых машин Lada Granta , на рынке подержанных машин серьезно уступает по объему продаж — 63600 экземпляров.

Такая постановка дел в обсуждаемом секторе авторынка объяснима. На вторичном рынке высокой популярностью пользуются прежде всего машины практичные в обслуживании и ремонте.