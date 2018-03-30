На вторичном авторынке России главенствуют седаны 

Такое утверждение было оглашено автоаналитиками «Автостата» по итогам продаж хоженых автомобилей в 2017 году.
Как выяснилось, популярные среди новых автомобилей внедорожники и кроссоверы еще не взяли верх на вторичном авторынке. Тут по прежнему главенствуют седаны.
Среди зарубежных автомоделей наибольшей популярностью в указанном периоде пользовались Toyota Camry. Таких автомобилей в прошлом году было распродано 74300 единиц.
Также в пятерку лидеров вошли автомодели: Renault Logan (71900 экз.), Toyota Corolla (68600 экз.), Daewoo Nexia (64500 экз.).
Среди отечественных автомоделей продолжают пользоваться спросом: Lada Samara 115 (146100 экз.), Lada 110 (119400 экз.) и Priora (105700 экз.). А вот достигшая пика популярности на авторынке новых машин Lada Granta, на рынке подержанных машин серьезно уступает по объему продаж — 63600 экземпляров.
Такая постановка дел в обсуждаемом секторе авторынка объяснима. На вторичном рынке высокой популярностью пользуются прежде всего машины практичные в обслуживании и ремонте.