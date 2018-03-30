На Урале в ДТП с тремя автомобилями пострадали семь человек

По его словам, инцидент произошел на 105-м километре трассы. Столкнулись три легковушки. В результате пострадали четыре мальчика 2010, 2012 и 2015 года рождения, две женщины и мужчина.

"По предварительным данным, мужчина 1980 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Audi , допустил столкновение с двигавшейся впереди Honda Civic , которую, в свою очередь, от удара выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с ехавшей во встречном направлении Hyundai Elantra. В результате сильного удара получили различной степени тяжести травмы водитель и трое пассажиров Honda, а также женщина, находившаяся за рулем Hyundai, и два ее сына", — уточнил Горелых.

По его словам, все пострадавшие для оказания медицинской помощи в срочном порядке доставлены в больницу, дети получили тяжелые травмы. В связи с этим материалы по факту ДТП направили для дальнейшего расследования в региональный СК. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориальной полиции.

Горелых отметил, что водитель Audi прошел освидетельствование, алкоголя в его крови не обнаружено. Автомобили Honda и Hyundai восстановлению не подлежат.